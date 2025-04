Oggi ricarica elettrica gratuita e test drive

Oggi dalle 10 alle 180 alla stazione di ricarica E.co. presso il Centro Commerciale Montefiore di Cesena si terrà il primo dei 'Recharge and drive Days' che segnerà l'avvio di una serie di appuntamenti dedicati alla promozione della e-mobility. Partecipando all'iniziativa i cittadini potranno effettuare ricariche gratuite del proprio veicolo elettrico oltre a test drive della nuova Grande Panda, messa a disposizione per l'occasione da Pulzoni Antonelli. I consulenti di E.co Energia Corrente, già main sponsor del Cesena Calcio, saranno a disposizione per illustrare le opportunità offerte da E.co sul territorio e ai partecipanti verranno distribuiti gadget. Interverrà anche il sindaco Enzo Lattuca.

