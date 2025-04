Offerte fibra casa | le tecnologie FTTH e Wi-Fi 7

fibra e connettività a casa, le Offerte migliori. La connettività domestica attuale è decisamente superiore a quella di alcuni anni fa; le connessioni Internet, infatti, non sono soltanto più veloci, ma soprattutto sono molto stabili e consentono di gestire simultaneamente molti dispositivi connessi. D'altra parte, la sempre crescente digitalizzazione ha reso di fatto indispensabile l'accesso a Internet per un gran numero di attività: smart working, didattica a distanza, gaming online, streaming e via discorrendo. La connessione di casa spesso può includere anche chiamate illimitate sul fisso così da offrire un servizio completo agli utenti.Le principali novità degli ultimi anni nell'ambito della connettività riguardano la fibra ottica, con la tecnologia FTTH (Fiber To The Home ovvero fibra fino a casa) e il nuovo standard Wi-Fi 7, due soluzioni che stanno cambiando notevolmente il livello delle performance delle connessioni domestiche e in un mercato che è sempre più competitivo, i vari operatori sono in grado di proporre Offerte fibra casa in grado di soddisfare le attuali esigenze degli utenti in termini di copertura, prestazioni e costi.

