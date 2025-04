Offerte del Bayern Monaco vs Inter Betting

Bayern Monaco e l’Inter Milano si trovano alla testa stasera all’Allianz Arena in un’entusiasmante gamba dei quarti di finale della Champions League. Il Bayern, nonostante una lunga lista di infortuni, tra cui giocatori chiave come Neuer, Musiala e Coman, il Bayern mirerà a sfruttare la loro forte forma di casa in competizione. Harry Kane sarà cruciale guidando il loro attacco, avendo già segnato 10 gol in competizione già in questa stagione.Inter, i campioni italiani in carica, arrivano a Monaco con un forte record difensivo in Champions League, avendo concesso finora solo due gol nella competizione! Tuttavia, la loro forma in trasferta è stata di recente meno convincente. Questa battaglia tattica promette di essere stretta, con la potenza di fuoco del Bayern che prova la risoluta difesa di Inter. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-08 11:14:00 Ecco quanto riportato poco fa:Ile l’Milano si trovano alla testa stasera all’Allianz Arena in un’entusiasmante gamba dei quarti di finale della Champions League. Il, nonostante una lunga lista di infortuni, tra cui giocatori chiave come Neuer, Musiala e Coman, ilmirerà a sfruttare la loro forte forma di casa in competizione. Harry Kane sarà cruciale guidando il loro attacco, avendo già segnato 10 gol in competizione già in questa stagione., i campioni italiani in carica, arrivano acon un forte record difensivo in Champions League, avendo concesso finora solo due gol nella competizione! Tuttavia, la loro forma in trasferta è stata di recente meno convincente. Questa battaglia tattica promette di essere stretta, con la potenza di fuoco delche prova la risoluta difesa di

Bayern Monaco-Inter dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Champions League, quarti andata. Bayern Monaco vs Inter, le probili formazioni. Pronostici Bayern Monaco-Inter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere. Bayern Monaco, anche Kane si fa male: emergenza infortuni senza fine contro l'Inter. Dove vedere Bayern-Inter in tv l'8 aprile: domani non ci sarà la diretta in chiaro. Bayern Monaco vs Eintracht Francoforte: il colpo in casa dei baveresi a 1.30, ma occhio…. Ne parlano su altre fonti

Pagina 2 | Dove vedere Bayern Monaco-Inter in tv? Prime o Sky, orario - Scopri tutto sulla gara d'andata dei quarti di finale di Champions League: info e canali per seguirla in tempo reale. Le possibili scelte di Kompany e Inzaghi ... (corrieredellosport.it)

Bayern Monaco-Inter, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming: Inzaghi ritrova Lautaro e Thuram - La diretta live di Bayern Monaco-Inter di Champions Leauge: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime news in tempo reale ... (fanpage.it)

Bayern Monaco-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Andata dei quarti di finale. Bavaresi decimati dalle assenze, Inzaghi ritrova Barella ma è ancora senza Dumfries ... (msn.com)