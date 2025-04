Ilnapolista.it - Odegaard fu l’«acquisto di puro marketing» di Florentino Perez, doveva essere la futura stella del Real (As)

Leggi su Ilnapolista.it

Questa sera, oltre a Bayern-Inter, si gioca anche Arsenal-Madrid. E tra i Gunners c’è un certo Martinche conosce bene Ancelotti e i suoi.fu il baby fenomeno che ilMadrid prese nel 2015 pagandolo una fortuna. «È da Pallone d’Oro», si diceva di lui quando aveva appena 15 anni. “Un ingaggio che ha sfiorato questioni etiche e ha mosso enormi quantità di denaro per un adolescente“, ricorda As. Tutta Europa si mobilitò per lui e questa sera, però, piuttosto chela punta di diamante delsarà il pericolo numero uno.Leggi anche:: «Nel calcio non ci sono vie di mezzo: o sei il miglior acquisto della storia o sei una merda»IlMadrid lo voleva ad ogni costoQuando il Madrid piombò nelle trattativa per assicurarsi le sue prestazioni era tardi.