Nuovo stadio Piciocchi | Nessun centro commerciale

Nuovo stadio del facente funzioni sindaco, Pietro Piciocchi, espressa in occasione del consiglio comunale di martedì 8 aprile 2025. L'impianto non ospiterà alcun centro. Genovatoday.it - Nuovo stadio, Piciocchi: "Nessun centro commerciale" Leggi su Genovatoday.it "Non solo per il gioco del calcio, ma anche per eventi, una struttura aperta al quartiere, aperta alla città". Questa l'idea deldel facente funzioni sindaco, Pietro, espressa in occasione del consiglio comunale di martedì 8 aprile 2025. L'impianto non ospiterà alcun

Nuovo stadio, Piciocchi: "Nessun centro commerciale". Il nuovo stadio Ferraris pronto entro il 2029, Piciocchi: “Quattro anni di lavori, ma senza interrompere l’attività sportiva”. Nuovo stadio Ferraris, in Comune vertice tra Genoa, Samp e Cds Holding. Skymetro, scatta l’operazione Firpo: “Tre anni per nuova scuola e metro fino a Molassana”. Genova, lo stadio Carlini cambierà volto. Nessun centro commerciale. Piciocchi a : "Ferraris nuovo e tutta Marassi cambierà". Ne parlano su altre fonti

Nuovo stadio, Piciocchi: "Nessun centro commerciale" - Secondo il consigliere Patrone, che ha presentato l'interrogazione, il vicesindaco "ha dato pochissimi dettagli, le poche cose che ha detto sono incredibilmente contraddittorie" ... (genovatoday.it)

Nuovo stadio, nota congiunta di Roma e Comune: "Nessun ritardo nell’iter, presto gli scavi" - Spunta il comunicato congiunto del club e di Roma Capitale: "In corso una definizione della pianificazione delle operazioni da attuare a partire dai prossimi giorni" ... (ilromanista.eu)

Piciocchi e il fango spalato in Valpolcevera: “Nessun eroismo, non sono nuovo a queste cose” - Non ci vedo nessun ... non sono nuovo a queste cose. Non capisco tutto questo clamore". Così il vicesindaco reggente e candidato primo cittadino del centrodestra a Genova, Pietro Piciocchi ... (msn.com)