Nuovo sciopero per il rinnovo del contratto collettivo per i metalmeccanici

FIRENZE – Scioperano diper ildelnazionale. Previste otto ore di stop a livello territoriale per sollecitare la riapertura del tavolo negoziale. È il quartodall’inizio vertenza, in pochi mesi“In un momento in cui l’inflazione erode i salari di tutte e tutti, le condizioni nei luoghi di lavoro peggiorano, per meno sicurezza e più precarietà, l’unica luce in mezzo a tante tenebre è il– dice il segretario della Fiom Cgil, Daniele Calosi – Ildelnazionale non è solo una scadenza: è una battaglia fondamentale per i diritti, la sicurezza e il futuro di tutte le lavoratrici e i lavoratori. Il sistema di rappresentanza delle imprese non ascolta le richieste legittime di chi ogni giorno manda avanti le fabbriche e il paese, negando anche il negoziato.