Nuovo premier Vucic prova a sedare la rabbia serba

Vucic, che ha annunciato ieri di formare il nuovo governo. Per sconfiggere la sindrome che da mesi attanaglia la Serbia, vedremo se basterà l'intervento di un endocrinologo: questo almeno sembra sperare il presidente Aleksandar.

Aleksandar Vucic incarica Djuro Macut di formare il nuovo governo serbo. Belgrado, oltre 300mila persone in piazza contro il governo: 56 feriti e 22 arresti. Serbia, dopo mesi di proteste anti-corruzione per l’incidente di Novi Sad Vucic prova il rimpasto: si…. Serbia, il premier cede alle pressioni dei manifestanti e si dimette per l'incidente di Novi Sad. Vucic prepara la scelta del nuovo premier serbo tra tre o quattro candidati. A Milos Vucevic l'incarico per il nuovo governo in Serbia. Ne parlano su altre fonti

Aleksandar Vucic incarica Djuro Macut di formare il nuovo governo serbo - Il nuovo esecutivo dovrà affrontare crisi sociali e pressioni internazionali, con l'obiettivo di stabilità e crescita economica ... (laregione.ch)

Vucic avvia consultazioni per nuovo governo in Serbia - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che lunedì avvierà le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Parlando in serata alla tv pubblica Rts, Vucic ha precisato che l'obiettivo è ... (laregione.ch)

In Serbia Vucic avvia le consultazioni per il nuovo governo - In Serbia, dove da cinque mesi va avanti un massiccio movimento di protesta antigovenativa guidato dagli studenti, il presidente Aleksandar Vucic ha avviato oggi le consultazioni con le forze politich ... (ansa.it)