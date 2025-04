Nuovo medico di famiglia a Musile arriva la dottoressa Cadamuro

Musile di Piave, con sede in via Bellini 37, si insedierà un Nuovo medico di medicina generale: la dottoressa Beatrice Cadamuro. Tutti pazienti in precedenza assistiti dal dottor Alessandro Calderan, andato in quiescenza, verranno assegnati. Veneziatoday.it - Nuovo medico di famiglia a Musile, arriva la dottoressa Cadamuro Leggi su Veneziatoday.it Dal prossimo 15 aprile nella medicina di gruppo didi Piave, con sede in via Bellini 37, si insedierà undi medicina generale: laBeatrice. Tutti pazienti in precedenza assistiti dal dottor Alessandro Calderan, andato in quiescenza, verranno assegnati.

Elena Citti nuovo medico di famiglia. Baselice, la denuncia di una cittadina: “Lunghe attese da nuovo medico di base, Asl intervenga”. Ha preso servizio anche a Verucchio capoluogo il nuovo medico di famiglia, la dott.ssa Irene Bedetti. Medici di famiglia, vecchio studio addio: i nuovi assunti dentro le Case di comunità. Il dottor Musetti in pensione: ecco come scegliere il nuovo medico di famiglia. Arriva il nuovo medico di base. Festa per quattro frazioni : "Risultato molto importante". Ne parlano su altre fonti

Nuovo medico di famiglia a Viareggio: entra in servizio il dottor Enrico Cini - L’Asl Toscana nord ovest comunica che a partire da domani (giovedì 20 marzo) prenderà servizio a Viareggio il dottor Enrico Cini come nuovo medico di famiglia. Il suo ambulatorio sarà situato in via ... (luccaindiretta.it)

Il dottor Musetti in pensione: ecco come scegliere il nuovo medico di famiglia - CARRARA - L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che a Carrara, a partire dal prossimo 30 aprile, si concluderà l'attività del dottor Eddi Musetti, medico di famiglia con ambulatorio ad Avenza e a ... (msn.com)

Medici di famiglia: nuovo incarico a Massa per Antonella Scalera - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)