Agi.it - Nuovo blitz antidroga a San Basilio: 6 arresti e 25 perquisizioni

Leggi su Agi.it

AGI - È scattata questa notte, nel quartiere di San, l'operazione della Squadra Mobile di Roma e del IV Distretto San, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che sotto il vigile occhio del Reparto Volo, ha visto in campo 200 uomini della polizia di stato. A finire nel mirino della Questura di Roma, ancora una volta, le periferie della Capitale: sono sei le custodie cautelari in carcere eseguite e venticinque lenei confronti di trentuno persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi episodi di detenzione e spaccio. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati circa 50 mila euro in contanti e due orologi di valore. Le indagini, che in totale hanno riguardato 41 persone, hanno consentito di ipotizzare l'esistenza di un nutrito sodalizio a capo del quale è gravemente indiziato di esserci un 66enne italiano, attivo nella vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana nel quartiere di San, in particolar modo nell'area ricompresa tra via Corinaldo e via Montegiorgio.