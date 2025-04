Nuovo approfondimento sul bilancio regionale | appuntamento a Forlimpopoli

approfondimento sul tema del bilancio regionale, per raggiungere le cittadine e cittadini del territorio. Un altro incontro del ciclo “Dove va l’Emilia-Romagna? Il bilancio della Regione e le sfide del futuro” si terrà giovedì ale 20:30, alla Torre dell’orologio. Forlitoday.it - Nuovo approfondimento sul bilancio regionale: appuntamento a Forlimpopoli Leggi su Forlitoday.it Un’altra occasione di confronto edsul tema del, per raggiungere le cittadine e cittadini del territorio. Un altro incontro del ciclo “Dove va l’Emilia-Romagna? Ildella Regione e le sfide del futuro” si terrà giovedì ale 20:30, alla Torre dell’orologio.

Nuovo approfondimento sul bilancio regionale: appuntamento a Forlimpopoli. Scuola, infanzia e famiglie, nel nuovo Bilancio risorse senza precedenti: aumentano di oltre il 26% gli investimenti della Regione. Pubblicato il decreto sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali. Bilancio. Cgil Cisl Uil hanno incontrato la Regione: "Ripresa del confronto e ricostruzione di un metodo". I lavori della Commissione bilancio e programmazione. Sedute del Consiglio e assestamento del bilancio 2024-2026. Ne parlano su altre fonti

Avis, nominato il nuovo direttivo provinciale: nel 2024 il Polesine è stato autosufficiente e ha supportato Venezia, Padova e Verona - ROVIGO - L'Avis ha rinnovato le cariche provinciali nell'assemblea, la numero 61, ospitata al Centro congressi di Rosolina mare. Ai lavori sono passati il sindaco di casa Michele ... (ilgazzettino.it)

Bilancio regionale e le sfide del futuro, continua il confronto con il Pd: alla Casa del Lavoratore di Bussecchio - Proseguono gli appuntamenti di confronto sul territorio sul tema del bilancio regionale. Lunedì, alle 20:30, alla Casa del Lavoratore di Bussecchio (via Cerchia 98, Forlì) un nuovo incontro dal titolo ... (forlitoday.it)

Bilancio Regione: in Assemblea legislativa al via il dibattito sulla manovra - Una legge di bilancio da 14,3 miliardi di euro con nuove entrate provenienti da maggiorazioni Irpef, Irap, bollo auto e ticket sanitari e maggiori investimenti sui servizi, in particolare nell’ambito ... (ravennawebtv.it)