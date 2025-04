Nuove Indicazioni Nazionali Valditara a Orizzonte Scuola | Già al lavoro per la scuola superiore in vigore nel 2027 VIDEO

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato le novità relative alle Nuove Indicazioni Nazionali durante un intervento a margine del convegno di Fratelli d'Italia a Roma. Le Nuove linee guida (per infanzia e primo ciclo), che entreranno in vigore a partire dall'anno scolastico 2026-2027, sono state concepite per affrontare alcune criticità del sistema educativo e per rafforzare la formazione culturale e identitaria dei giovani.

