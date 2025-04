Nuove Indicazioni Nazionali possibili modifiche | saranno recepite le osservazioni arrivate Perla | Genitori sottovalutano il lavoro dei docenti

"Abbiamo costruito un documento che per la prima volta integra pedagogia e didattica disciplinare in modo organico", esordisce Loredana Perla, coordinatrice della Commissione ministeriale per la revisione delle Nuove Indicazioni Nazionali, intervenuta al convegno romano promosso dalla sottosegretaria Paola Frassinetti.

Nuove indicazioni nazionali: cosa dicono gli insegnanti, le associazioni, i sindacati. Indicazioni Nazionali, CISL Scuola, Gilda, FLC CGIL: "Visione arretrata e consultazione di facciata". Nuove Indicazioni Nazionali 2025: critiche alla riforma del curricolo scolastico tra ritorno al passato e dubbi sulla consultazione. Nuove Indicazioni nazionali, Fracassi (): visione arretrata e assenza di un reale coinvolgimento delle scuole. in audizione sulle Indicazioni Nazionali. Serve documento non divisivo e di ampio respiro, valorizzare autonomia delle scuole. Scuola, arriva agli insegnanti il questionario sulle indicazioni nazionali, protestano i sindacati: «Domande di facciata, vietato essere contrari». Ne parlano su altre fonti

