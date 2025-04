Nuove Indicazioni Nazionali | le scuole hanno tempo fino al 10 aprile per partecipare alla consultazione

Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. Per garantire la partecipazione delle scuole statali e paritarie alla fase di consultazione, la Commissione ha predisposto un questionario online.L'articolo Nuove Indicazioni Nazionali: le scuole hanno tempo fino al 10 aprile per partecipare alla consultazione . Leggi su Orizzontescuola.it L’11 marzo 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibile la bozza del nuovo testo delleper la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. Per garantire la partecipazione dellestatali e paritariefase di, la Commissione ha predisposto un questionario online.L'articolo: leal 10per

