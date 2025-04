Nuova asfaltatura per Lungarno Galilei | possibili disagi al traffico

asfaltatura di Lungarno Simonelli, mentre invece inizieranno nella giornata di domani, mercoledì 9 aprile, i lavori di asfaltatura che riguarderanno Lungarno Galilei. Il termine. Pisatoday.it - Nuova asfaltatura per Lungarno Galilei: possibili disagi al traffico Leggi su Pisatoday.it E' in corso una riqualificazione del manto stradale dei lungarni: si è conclusa all'inizio di questa settimana l'diSimonelli, mentre invece inizieranno nella giornata di domani, mercoledì 9 aprile, i lavori diche riguarderanno. Il termine.

Nuova asfaltatura per Lungarno Galilei: possibili disagi al traffico. Lavori pubblici, nuova asfaltatura per Lungarno Galilei. Asfalti e marciapiedi da oltre 5 milioni di euro. Lavori pubblici, prosegue il piano delle manutenzioni straordinarie nei quartieri. Asfaltature, lavori finiti in Via Trieste: 600mq di strada nuova. Ne parlano su altre fonti

