Lanazione.it - Nuova ambulanza a San Gimignano. La Misericordia inaugura il mezzo e lo dedica a Camilla

Generosità e solidarietà per ladelladi San. Ilè stato benedetto in piazza Duomo (nella foto) dal parroco e correttore della pia istituzione di carità don Gianni Lanini alla presenza del governatore Giacomo Bassi, il sindaco Andrea Marrucci, della presidente del Siena Soccorso Patrizia Palumbo, delle maggiori autorità con le delegazioni delle Misericordie delle due Valdelse, il popolo dei volontari, i donatori di sangue Fratres, la comunità e le famiglie e tanti bambini con palloncini gialli e blu. Infatti laè statata alla memoria di, la bambina delle torri vissuta per tanti anni nel lungo calvario della malattia fino alla morte. Commozione e applausi percon la mamma presente al taglio del nastro accanto al sindaco e al governatore: quei palloncini sono saliti molto in alto sopra le torri, accompagnati dalla prima voce della sirena del nuovoper salvare le vite.