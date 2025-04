Nuoto artistico Coppa del Mondo | i convocati azzurri per le gare in Egitto a Soma Bay

Leggi su Sportface.it

Il direttore tecnico della Nazionale die consigliere federale, Patrizia Giallombardo, ha fatto il punto della situazione a meno di due mesi dal via degli Europei di Funchal. Lo scorso mese si sono conclusi i Campionati Assoluti BPER a Riccione, mentre ora è il momento di spostare il focus sulladel, con la prossima tappa in programma inBay: “Indelportiamo tutti gli atleti e proviamo gli esercizi che stiamo preparando da ottobre. Gli Europei saranno anche un’importante sede di sperimentazione, rappresentando l’ultima gara utile per la valutazione in vista dei Mondiali. Questo ci permetterà di avere un quadro chiaro per prendere le scelte finali“.Giallombardo prenderà indicazioni per poi decidere la composizione della squadra che parteciperà ai Campionati deldia Singapore, dal 18 al 25 luglio, ma senza tralasciare le convocazioni per gli Europei, in programma dal 2 al 5 giugno a Funchal, che fungeranno anche da ultimo test in preparazione per il mondiale.