Nuno Tavares Lazio dopo un inizio esplosivo ha rallentato | permanenza in bilico? Le ultime

Nuno Tavares Lazio, dopo un ottimo inizio in avvio di stagione il suo rendimento, complici anche gli infortuni, è calato: addio in estate? dopo un inizio esplosivo, il rendimento di Nuno Tavares alla Lazio è calato, complice anche diversi infortuni che lo hanno rallentato. Il terzino portoghese, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall'Arsenal,

