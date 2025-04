Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juve, c’è anche il portoghese nella lista dei desideri della società: mosso il primo passo! Tutti i dettagli!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’esternoLazio è un obiettivo dei bianconeri: andrà battuto questo quartetto di squadre!L’edizione odierna de Il Messaggero fa luce sul calciomercatontus, che potrebbe essere legato a doppio filo con quelloLazio. L’uomo su cui Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi è, giocatore per il quale laha effettuato un sondaggio.CALCIOMERCATO– «Quella doppia cifra di assist a unsembra maledetta, ma la Lazio conta in uno sprint finale di un giocatore che comunque ha quasi triplicato il minutaggiopassata stagione e che resta tra i nomi caldi da piazzare in estate per il club. Gli ultimi sondaggi restano quelli di Inter, Milan,ntus e Galatasaray, ma sarà fondamentale tornare decisivo una volta rientrato per rimettersi in vetrina giustificando una valutazione di 40 milioni, senza dimenticare il 40% che spetterà all’Arsenal»Leggi suntusnews24.