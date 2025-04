Ilrestodelcarlino.it - Numero Unico Europeo, in Emilia Romagna oltre 380mila telefonate nei primi 121 giorni

Bologna, 8 aprile 2025 - Nella nostra regione bastano 4,5 secondi per ricevere una risposta in caso di emergenza. Questo grazie al(112), che permette di richiedere l’intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, del Soccorso sanitario e del Soccorso in mare. Il bilancio dei121Nel dettaglio, così come emerge dal bilancio presentato in viale Aldo Moro, nei121di operatività, il ‘NUE’ ha ricevuto 381.232, con una media giornaliera di 1.500 chiamate per milione di abitanti, di cui quasi la metà di quelle inoltrate (46%) riguardano l'emergenza sanitaria. Le altre sono state smistate a Carabinieri (28%), Polizia (19%) e Vigili del fuoco (7%). Neiduedi attivazione completa in tutta la regione invece – cioè 1 e 2 aprile – è stata registrata una media di 6.