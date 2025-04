Ilpiacenza.it - Numero Unico Europeo di Emergenza 112, incontro informativo a Fiorenzuola

Leggi su Ilpiacenza.it

In Emilia-Romagna si è concluso il percorso di attivazione deldi112, per richiedere l’intervento di polizia, Ccarabinieri, vigili del fuoco, soccorso sanitario e soccorso in mare. Per approfondire il funzionamento del nuovo servizio, il Distretto di Levante – in.