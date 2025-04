Ilfattoquotidiano.it - Numeri di telefono online, a breve informativa della Postale ai pm. Renzi: “Il capo della cybersecurity si dimetta”

Magistratura, Garanteprivacy e Parlamento si muovono sul caso – sollevato dal Fatto – delle piattaformea pagamento dove è possibile trovaredidi migliaia di personalità importantissime, comprese le massime autorità dello Stato. La Polizia, che indaga sulla vicenda dopo la denuncia dell’informatico Andrea Mavilla, invierà nelle prossime ora un’alla Procura di Roma: gli uomini del Centro nazionale anticrimine informatico lavorano per capire se i portali abbiano acquisito o meno i dati in modo lecito. Sulla vicenda ha aperto un’istruttoria anche l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, mentre il Copasir – il Comitato parlamentare per la sicurezzaRepubblica – potrebbe affrontare la questione durante la seduta (già prevista) di martedì.