Lapresse.it - Nucleare, sabato colloqui indiretti Stati Uniti-Iran. Media l’Oman

Il prossimosi terranno “in Omandi alto livello” tra glie l’sul programma. Se idiretti con l’“non avranno successo”, allora “l’sarà in grande pericolo, perché non può avere un’arma” ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca. Mosca sostiene itra Washington e Teheran ed è a favore di una soluzione diplomatica.Alla domanda se la Russia sostenga i, che si terrannoin Oman, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto: “Certo, perché abbiamo ripetutamente detto che siamo favorevoli a risolvere il problema del dossieriano attraverso misure politiche e diplomatiche. Se è così, non possiamo che accoglierlo con favore”. Ministro Esteri: “Accordo con Usa possibile, obiettivo è revoca sanzioni” “Il nostro obiettivo principale neiè naturalmente ripristinare i diritti delle persone e revocare le sanzioni e se l’altra parte ha una reale volontà, questo è realizzabile e non ha alcuna relazione con il metodo, diretto o indiretto“.