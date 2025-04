Novara bambina di due anni rischia di soffocare per strada | salvata da due poliziotti

bambina di due anni salvata grazie al tempestivo intervento di due poliziotti.La sera del 6 aprile una volante della questura di Novara ha notato un gruppo di persone intorno ad una giovane donna, evidentemente in stato di panico, con in braccio una bambina priva di sensi. I poliziotti sono. Novaratoday.it - Novara, bambina di due anni rischia di soffocare per strada: salvata da due poliziotti Leggi su Novaratoday.it Unadi duegrazie al tempestivo intervento di due.La sera del 6 aprile una volante della questura diha notato un gruppo di persone intorno ad una giovane donna, evidentemente in stato di panico, con in braccio unapriva di sensi. Isono.

