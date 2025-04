Non ti ha insegnato niente Maria? il divertente siparietto tra Stefano De Martino ed Emma

Emma Marrone e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato il feeling di un tempo; a testimoniarlo non solo la partecipazione della cantante al programma condotto dal ballerino e presentatore su Rai2, Stasera tutto è possibile, nella puntata che andrà in onda stasera, 8 aprile, ma soprattutto il backstage dello show, che li ha visti protagonisti di uno spassoso siparietto.Tutto è iniziato mentre Emma era in sala trucco, alle prese con parrucchiere e make up artist, e De Martino si è affacciato, dando il via a un irresistibile scambio di battute. “Ma non ti ha insegnato niente Maria? – ha detto Marrone fingendosi offesa per la mancanza di omaggi – Almeno qualche cremina. News.robadadonne.it - “Non ti ha insegnato niente Maria?” il divertente siparietto tra Stefano De Martino ed Emma Leggi su News.robadadonne.it Archiviati i dissapori del passato, con la storia d’amore praticamente finita in diretta tv per il clamoroso tradimento con Belen,Marrone eDesembrano aver ritrovato il feeling di un tempo; a testimoniarlo non solo la partecipazione della cantante al programma condotto dal ballerino e presentatore su Rai2, Stasera tutto è possibile, nella puntata che andrà in onda stasera, 8 aprile, ma soprattutto il backstage dello show, che li ha visti protagonisti di uno spassoso.Tutto è iniziato mentreera in sala trucco, alle prese con parrucchiere e make up artist, e Desi è affacciato, dando il via a un irresistibile scambio di battute. “Ma non ti ha? – ha detto Marrone fingendosi offesa per la mancanza di omaggi – Almeno qualche cremina.

