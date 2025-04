Non solo Trump | i membri del governo Usa che promuovono le aziende pro Maga

In soccorso di Tesla, minacciata dalla crescita dell'elettrico in Cina e dalle uscite spericolate di Elon Musk, si sono schierati Donald Trump, che ha trasformato i giardini della Casa Bianca in una sorta di concessionaria, e il segretario al Commercio Howard Lutnick, che in diretta tivù ha detto agli americani di acquistare azioni della casa automobilistica del capo del Doge, il Dipartimento dell'efficienza governativa. Musk, che è già l'uomo più ricco al mondo, deve essere d'altra parte ricompensato in qualche modo per aver contribuito al ritorno di Trump al 1600 di Pennsylvania Avenue. E lo stesso vale, con buona pace del conflitto di interessi e della legge, pure per altre aziende che hanno abbracciato il movimento Maga, Make America great again sostenendo in vario modo il Trump II.

