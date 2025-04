It.insideover.com - Non solo raid aerei: gli Usa premono sullo Yemen per un attacco di terra agli Houthi

La nuova amministrazione statunitense ha dato il via a un’intensa campagna di bombardamento dellocontrollato dper cercare di rimettere in sicurezza le linee di navigazione nel Mar Rosso, o per meglio dire, usando le parole del presidente Donald Trump, per farli smettere “di sparare alle navi americane” così che “noi smetteremo di sparare a voi”. Gli USA sostengono che la campagna stia funzionando: il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz ha affermato che sono stati uccisi diversi leader, ma ogni nuovoprovoca più ribellione. I bombardamenti statunitensi, portati da assetti aeronavali presenti nell’area, hanno bersato depositi, centri di comando e controllo, personalitàe molto probabilmente della Forza Quds iraniana che sta sostenendo i ribelliiti da tempo, però gli attacchi al traffico marittimo non si sono interrotti e, al contrario, glisarebbero riusciti ad abbattere un altro drone MQ-9 “Reaper” statunitense, sottolineando quindi come le loro capacità non si siano del tutto deteriorate.