Non solo la madre altri due complici avrebbero aiutato Mark Samson | Dopo l’omicidio è andato a mangiare

Nonlapotrebbe essere statodaduea occultare il cadavere di Ilaria Sula. È il sospetto degli inquirenti che hanno messo nel mirino due giovani, i quali potrebbero presto essere interrogati. L’ipotesi, infatti, è cheAntony(qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula con tre coltellate alla gola, sia statoda due coetanei a disfarsi del cadavere dell’ex fidanzata, rinvenuto all’interno di una valigia gettata in un dirupo.Intanto, nell’ordinanza con la quale la gip di Roma Antonella Minunni ha convalidato il suo fermo, emergono nuovi dettagli sul delitto e sul rapporto tra l’assassino e la sua vittima. “Ero pronto a combattere per riavere Ilaria come fidanzata” ha dichiarato il giovane durante l’interrogatorio, durante il quale ha sottolineato di avere una relazione con Ilaria Sula da circa due anni: “Si sono conosciuti nel 2023 sul posto di lavoro per poi fidanzarsi il 30 aprile dello stesso anno.