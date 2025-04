Lanotiziagiornale.it - Non solo il piano ReArm, l’Ue lavora a un fondo per comprare nuove armi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’Europa, nonostante si trovi a fronteggiare la peggior crisi finanziaria del secolo causata dai dazi dell’“alleato” americano, non rinuncia ai suoi piani belligeranti da miliardi di euro per combattere accanto all’Ucraina il comune nemico Vladimir Putin.Ue al lavoro sulperaltri armamentiI ministri delle Finanze dell’Unione europea discuteranno infatti il 12 aprile della creazione del Meccanismo europeo di difesa (Edm), unintergovernativo congiunto per acquistare e possedere attrezzature militari. Secondo quanto si apprende da varie fonti di stampa, il, elaborato dal centro studi belga Bruegel su incarico della presidenza polacca del Consiglio Ue, mira a garantire ampi finanziamenti alla difesa senza aggravare il debito pubblico, un tema sensibile per molti Stati membri.