D’accordo, per tre giorni ci divertiremo con tutto il pomposo apparato delle visite di stato, i cappellini di, le cravatte diContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ilfoglio.it - Non solo Carlo e Camilla. Italia e reali, una fascinazione corrisposta

Non solo Carlo e Camilla. Italia e reali, una fascinazione corrisposta.

Non solo Campania: Carlo e Camilla a Roma in visita ufficiale.

Re Carlo e Camilla trascorrono molto tempo separati. “Lei fugge ogni weekend”.

Confermata la visita in Italia di Carlo e Camilla per il 20º anniversario di matrimonio.

La regina Camilla in Australia, solo un paio di vestiti nuovi per chi non teme confronti.

Re Carlo, Camilla è sparita dalle scene e non si sa che fine ha fatto.