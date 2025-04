Non solo Campania | Carlo e Camilla a Roma in visita ufficiale

Anteprima24.it - Non solo Campania: Carlo e Camilla a Roma in visita ufficiale Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiLE BORSE TENTANO IL RIMBALZO, TOKYO A +6% UE PREPARA CONTROMISURE, MELONI PRONTA A VOLARE DA TRUMPI mercati tentano il rimbalzo, dopo i crolli seguiti ai dazi Usa. Tokyo oggi a +6%. Bene anche Hong Kong. Male invece ancora Taiwan e Jakarta. Positivi i futures di Europa e Usa. Trump ribadisce la minaccia di imporre il 50% di tariffe in più alla Cina se entro oggi non rimuoverà le ritorsioni. Pechino risponde che non accetta ricatti e lotterà fino alla fine. L’Ue punta a trattare ma prepara dazi sui prodotti americani fino al 25%. Ieri riunione della Meloni con la task force ministeriale sui dazi: aiuti alle imprese italiane se necessario e nel frattempo dialogo con gli Usa. Premier pronta a volare da Trump, forse il 16 aprile. Oggi intanto riceve a Palazzo Chigi le rappresentanze imprenditoriali.

Non solo Campania: ansia per le condizioni di re Carlo d’Inghilterra atteso in Italia ad aprile. Intervista totale al giornalista Carlo Passera: la Gintoneria di Lacerenza? “Ci sono stato ma non sciabolai. C’erano persone strane…” Vittorio Feltri? “Rivendica la cucina del Nord”, i prezzi di Massari? “La qualità va pagata”. E su Cracco e l’IA.... Accordo Anci-Conai, seminario formativo a Napoli: “Il rifiuto è una risorsa e non un costo”. Campania: un grande successo il 2° Trofeo Carlo Fermariello di Tiro a palla. San Valentino 2025 a Napoli: Guida Completa agli Eventi in Città e in Campania. Teatro San Carlo di Napoli bilancio ok e pace con la Regione. Ne parlano su altre fonti

Domenico Sorrentino e il libro su Carlo Acutis: tutti gli incontri in Campania con l'Arcivescovo - Il vescovo ha dichiarato: «Questo libro presenta ai giovani, e non solo, questo straordinario ‘team’ composto da Francesco di Assisi e Carlo Acutis ... sociali Campania: il convegno all ... (msn.com)