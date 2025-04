Non si ferma all’alt | 16enne fermato dalla polizia su una minicar con ascia e coltelli

ferma all'alt, in auto trovati un coltello a serramanico, un'ascia, un bastone telescopico e un cacciavite: denunciato un 16enne di Villa di Briano. Leggi su Fanpage.it Non siall'alt, in auto trovati un coltello a serramanico, un', un bastone telescopico e un cacciavite: denunciato undi Villa di Briano.

Non si ferma all'alt: una volta bloccato vengono trovate armi nella sua auto.

