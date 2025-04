Non saranno più tollerati comportamenti disturbanti | urla e lancio di pop corn in sale durante la proiezione Un film Minecraft Interviene la polizia

film Minecraft” sta scatenando polemiche. La scena, che vede un cucciolo di zombi cavalcare un pollo su un ring di pugilato, è diventata virale sui social, con i fan che si filmano mentre reagiscono in modo “eccessivo e spesso rumoroso”.In uno dei video più condivisi si vede il pubblico esultare, lanciare popcorn in aria e fare standing ovation al momento clou del film. La conseguenza? L’intervento della polizia per sedare la situazione.I cinema, tuttavia, non hanno apprezzato il comportamento dei giovani spettatori. In risposta a queste scene di caos, i cinema di tutto il mondo hanno avvertito il pubblico di evitare “comportamenti di disturbo”.“Non saranno tollerati comportamenti di disturbo, tra cui la partecipazione alle tendenze di TikTok, prima, durante o dopo una proiezione”, ha dichiarato un portavoce del cinema. Ilfattoquotidiano.it - “Non saranno più tollerati comportamenti disturbanti”: urla e lancio di pop corn in sale durante la proiezione “Un film Minecraft”. Interviene la polizia Leggi su Ilfattoquotidiano.it La frase “chicken jockey” pronunciata dal personaggio di Jack Black in “Un” sta scatenando polemiche. La scena, che vede un cucciolo di zombi cavalcare un pollo su un ring di pugilato, è diventata virale sui social, con i fan che siano mentre reagiscono in modo “eccessivo e spesso rumoroso”.In uno dei video più condivisi si vede il pubblico esultare, lanciare popin aria e fare standing ovation al momento clou del. La conseguenza? L’intervento dellaper sedare la situazione.I cinema, tuttavia, non hanno apprezzato il comportamento dei giovani spettatori. In risposta a queste scene di caos, i cinema di tutto il mondo hanno avvertito il pubblico di evitare “di disturbo”.“Nondi disturbo, tra cui la partecipazione alle tendenze di TikTok, prima,o dopo una”, ha dichiarato un portavoce del cinema.

Diplomifici, Valditara: ‘Non saranno più tollerati’. Valditara promette tolleranza zero contro i "diplomifici": "Non saranno mai più tollerati". Reggio Emilia, scontri social fra tifosi e maranza: ora si rischia la resa dei conti. Sedicenne pestato dal branco a Comazzo, identificati i sei ragazzini. Il parroco chiude il campetto della chiesa: "Troppe bestemmie e bullismo: da oggi accesso registrato". Mariotto ‘perdonato’, stasera sarà in giuria a Ballando (a una condizione). Le parole di Guillermo. Ne parlano su altre fonti

Non una volta di più, non una Sara di meno - Ogni giovane donna che insanguina la strada, ogni giovane uomo che gira con un coltello (e no, non è una serie televisiva) sono disfatte che non possiamo più ... (msn.com)

USA, Trump lancia l’attacco contro gli Houthi e avvisa l’Iran: “Gli attacchi non saranno tollerati” - Il conflitto in Yemen è una delle crisi più complesse e devastanti degli ... militari e commerciali statunitensi nel Mar Rosso non saranno tollerati", come riportato dalla CNN. (msn.com)

E3 Saxo Classic 2025, la polizia apre un’indagine sul “tifoso” che ha sputato a Van der Poel: “Questi comportamenti non saranno tollerati” - Mathieu Van Der Poel sembra non sbagliare un colpo nelle corse di un giorno e lo ha confermato anche alla E3 Saxo Classic 2025. Vincitore della corsa belga un anno fa, il fenomeno neerlandese si è pre ... (informazione.it)