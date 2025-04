Non paga le tasse e svuota le casse dell' azienda in fallimento | denunciato per bancarotta

tasse non pagate, e il conto aziendale svuotato. È quanto emerge dall'indagine della guardia di finanza che ha denunciato l’amministratore di una società nel Pordenonese. I fattiI finanzieri del comando provinciale di Pordenone sono riusciti a ricostruire. Pordenonetoday.it - Non paga le tasse e svuota le casse dell'azienda in fallimento: denunciato per bancarotta Leggi su Pordenonetoday.it Oltre tre milioni di euro dinonte, e il contoleto. È quanto emerge dall'indaginea guardia di finanza che hal’amministratore di una società nel Pordenonese. I fattiI finanzieri del comando provinciale di Pordenone sono riusciti a ricostruire.

Non paga le tasse e svuota le casse dell'azienda in fallimento: denunciato per bancarotta.

