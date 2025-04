Lanotiziagiornale.it - “Non fu violenza sessuale”. La procura chiede l’archiviazione di La Russa jr

Leonardo Apache La, terzogenito del presidente del Senato Ignazio, non deve essere processato per la suppostaai danni di una ex campagna di scuola allora 22enne avvenuta la notte del 18 maggio 2023. E neanche il suo amico dj Tommaso Gilardoni. Entrambi però dovranno rispondere dell’accusa di revenge porn, per aver diffuso immagini a contenutodella giovane, senza il suo consenso. È quanto scrive ladi Milano nell’atto di chiusura delle indagini scaturite dalla denuncia della ragazza che, 40 giorni dopo il fatto, aveva accusato i due di aver approfittato di lei – in stato di incoscienza per droghe e alcol – mentre si trovata a casa del presidente del Senato.Lajr e il dj non avrebbero percepito che fosse incapaceSecondo latrice aggiunta Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro, però, “non vi è in atti la prova che gli indagati, pur consapevoli dell’assunzione di alcuni drink alcolici da parte della ragazza, abbiano percepito, in modalità esplicita o implicita, la mancanza di una valida volontà” della giovane “nel compiere gli atti sessuali”.