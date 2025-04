Non fu violenza la Procura chiede l' archiviazione per La Russa Jr

Russa. È questa la richiesta appena depositata dalla Procura di Milano, che ha chiesto l'archiviazione delle accuse per violenza sessuale formulate a seguito della denuncia di una 22enne, che aveva puntato il dito contro la Russa jr e un suo amico per i fatti avvenuti a casa del presidente del Senato nella notte tra il 18 e 19 maggio 2023, dopo una serata all'Apophis Club di via Merlo. Crolla dunque l'impianto accusatorio nei confronti del figlio di Ignazio La Russa. "Dopo uno scrupoloso e dettagliato esame di ogni aspetto di questa vicenda, la decisione dei magistrati inquirenti di chiedere al gip l'archiviazione dell'accusa di violenza sessuale mi conforta nell'idea che ho sempre espresso sulla estraneità di mio figlio ai fatti contestati che hanno suscitato un grande clamore mediatico", ha commentato in una nota il presidente di Palazzo Madama. Iltempo.it - "Non fu violenza", la Procura chiede l'archiviazione per La Russa Jr. Leggi su Iltempo.it Nessun processo a Leonardo Apache La. È questa la richiesta appena depositata dalladi Milano, che ha chiesto l'delle accuse persessuale formulate a seguito della denuncia di una 22enne, che aveva puntato il dito contro lajr e un suo amico per i fatti avvenuti a casa del presidente del Senato nella notte tra il 18 e 19 maggio 2023, dopo una serata all'Apophis Club di via Merlo. Crolla dunque l'impianto accusatorio nei confronti del figlio di Ignazio La. "Dopo uno scrupoloso e dettagliato esame di ogni aspetto di questa vicenda, la decisione dei magistrati inquirenti dire al gip l'dell'accusa disessuale mi conforta nell'idea che ho sempre espresso sulla estraneità di mio figlio ai fatti contestati che hanno suscitato un grande clamore mediatico", ha commentato in una nota il presidente di Palazzo Madama.

