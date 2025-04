Qualche leggenda, a volte senza fondamento, la presunta presenza di fantasmi e anime in pena: basta poco per rendere 'mitica' una struttura abbandonata al degrado. Ecco una serie di'infestate' nel Bolognese.

Quotidiano.net - Non entrate in quelle case: le dimore abbandonate

Non entrate in quelle case: le dimore abbandonate.

Non entrate in quella casa! Queste 6 dimore in America sono state teatro di omicidi efferati.

Abitazione principale e bonus edilizi 2025: la proposta di Confedilizia.

Esenzione Imu per la prima casa, necessaria la residenza anagrafica.

Non solo ricchi a Portofino. La missione del sindaco: ripopolare il borgo con le case popolari.

Coniugi con diversa residenza: Imu, sì o no?.