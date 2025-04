Non è un dramma La teoria di Farinetti | cosa succederà coi dazi

I dazi di Donald Trump hanno scatenato una vera e propria guerra commerciale. Se ne parla durante la puntata di "E' sempre Cartabianca" dove ha preso la parola Oscar Farinetti. Il fondatore di Eataly ha minimizzato gli effetti dei dazi sui prodotti italiani, in particolare quelli di alta gamma. "I dazi? Non è un dramma così grande! Noi negli USA vendiamo i grandi prodotti italiani di alta gamma" Oscar Farinetti è ospite a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/sLxBo2Quj6 — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 8, 2025 "Non è un dramma così grande - ha detto Farinetti - Noi negli Stati Uniti vendiamo prodotti di alta gamma, i grandi prodotti italiani, quelli che a loro piacciono particolarmente perché i vini normali li hanno e li trovano sia negli Stati Uniti che in America Latina".

