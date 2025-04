Secoloditalia.it - Non c’è pace per Giulia Cecchettin, per i giudici non c’è stata crudeltà e sui muri di scuola spunta “Viva Turetta”

La, luogo di crescita e di rispetto, si è risvegliata violata da parole che nulla hanno a che vedere con l’educazione. Nei bagni del liceo classico Casardi di Barletta, storica istituzione della città, sono comparse scritte sessiste, simboli nazisti e, soprattutto, un’inquietante apologia: «», cognome dell’assassino di, condannato all’ergastolo per un delitto che ha lacerato la coscienza nazionale. Proprio oggi infatti sono state rese pubbliche le motivazioni della sentenza, che a loro volta hanno aperto un caso rispetto all’esclusione dell’aggravante dellae lo stalking da parte dei.Nessun aggravante perNel motivare la condanna all’ergastolo per Filippo, la Corte d’Assise di Venezia ha precisato che «l’aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene che sia stato, per, un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima».