Noi ce ne andiamo Uomini e Donne mollano le due preferite di Maria De Filippi

Uomini e Donne, dove lunedì 7 aprile si è svolta una nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Maria che vede abbandonare due delle sue protette di questa edizione. "Le sue due cocchette" si legge su Instagram. A distanza di appena 24 ore dalla precedente, il cast si è ritrovato nuovamente per un'altra puntata carica di emozioni, colpi di scena e, soprattutto, scelte difficili. Al centro dell'attenzione ancora una volta il tronista Gianmarco Steri, coinvolto in dinamiche sentimentali sempre più complesse con le sue corteggiatrici, tra cui Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.>>"Ho sconfitto il tumore". L'annuncio dell'amato volto di Uomini e DonneSecondo quanto rivelato da Gemma Palagi al termine delle riprese, Gianmarco ha portato in esterna Francesca, con cui sembra esserci un'intesa crescente.

Sfratti in zona fiera, "non ce ne andiamo finché non avremo la nuova casa" - Dal condominio in via Michelino, destinato ad affitti brevi, cinque famiglie costrette a fare i bagagli. Ma il sindacato Si Cobas ha organizzato un presidio ... (rainews.it)

«Cara America, noi ce ne andiamo». La grande fuga degli scienziati - Tre quarti dei professori statunitensi contattati da "Nature" rivelano: presi di mira su clima e vaccini, vogliamo emigrare. Pesano minacce e taglio dei fondi. Gli atenei europei: pronti a ospitarli ... (msn.com)