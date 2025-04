Davidemaggio.it - Noemi, Ermal Meta e BigMama confermati alla conduzione del Concerto del Primo Maggio

Ilsi avvicina e così anche il tradizionalene di Rai 3. Promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL, lo spettacolo vuole, come ogni anno, celebrare la Festa del Lavoro in musica. Dopo lo scorso anno, confermato inil trio di cantanti composto da, commentatrice anche dell’Eurovision Song Contest 2025 insieme a Gabriele Corsi. Con loro, una new entry: il professore e conduttore de La Fisica dell’Amore, Vincenzo Schettini.Ilne deltorna, dopo la scorsa edizione al Circo Massimo, in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, che sarà come sempre a libero accesso. Sarà trasmesso come da tradizione su Rai 3 e Rai Italia e in streaming su RaiPlay. Spazio anchetrasmissione radiofonica su Rai Radio 2, che seguirà l’evento con interviste a caldo agli artisti dal backstage.