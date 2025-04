Nodo Italia e Antonio Marras Una capsule per l’outdoor

Marras si conferma come un luogo unico, dove arte, design e creatività si fondono in un’esperienza sensoriale senza pari. Situato nel cuore di Milano, lo showroom di Antonio Marras diventa quest’anno il palcoscenico di un progetto innovativo che celebra il dialogo tra tra arte, moda e design declinate nel tema ’Chi ama’, un percorso stilistico che celebra l’incontro tra tradizione e innovazione. Qui la collaborazione tra Antonio Marras e Nodo Italia prende vita in una nuova collezione di arredi outdoor composta da sedie, divani, tappeti e tavoli. La capsule rappresenta una sintesi perfetta tra la ricerca estetica contemporanea e l’identità mediterranea, cuore pulsante della filosofia di Marras. Le superfici tessili intrecciate degli arredi si fondono con la carta da parati Wall&Decò, creando una sinfonia di colori e forme che raccontano una storia di passione e ricerca estetica. Quotidiano.net - Nodo Italia e Antonio Marras. Una capsule per l’outdoor Leggi su Quotidiano.net In occasione del FuoriSalone, Nonostantesi conferma come un luogo unico, dove arte, design e creatività si fondono in un’esperienza sensoriale senza pari. Situato nel cuore di Milano, lo showroom didiventa quest’anno il palcoscenico di un progetto innovativo che celebra il dialogo tra tra arte, moda e design declinate nel tema ’Chi ama’, un percorso stilistico che celebra l’incontro tra tradizione e innovazione. Qui la collaborazione traprende vita in una nuova collezione di arredi outdoor composta da sedie, divani, tappeti e tavoli. Larappresenta una sintesi perfetta tra la ricerca estetica contemporanea e l’identità mediterranea, cuore pulsante della filosofia di. Le superfici tessili intrecciate degli arredi si fondono con la carta da parati Wall&Decò, creando una sinfonia di colori e forme che raccontano una storia di passione e ricerca estetica.

