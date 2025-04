Nodo dell’ex Zuccherificio Il Pd incalza la Giunta | | C’è un nuovo progetto?

dell'ex Zuccherificio torna al centro del dibattito. Il gruppo consiliare del Pd ha presentato una interrogazione per chiedere aggiornamenti. "Considerato che sono trascorsi circa sei mesi dall'insediamento dell'amministrazione Zuccarini e viste le tante dichiarazioni sulla condivisione e compartecipazione che avrebbero coinvolto i cittadini sul nuovo progetto da elaborare per l'area in esame – scrivono i dem –, chiediamo di conoscere se è stato stilato un nuovo progetto riguardo l'area. E poi se si ha intenzione di renderlo noto, come più volte proclamato". La vicenda dell'ex Zuccherificio è una intricatissima storia di ricorsi e controricorsi, progetti presentati e ritirati e affonda le proprie origini nel tempo. L'ultimo aggiornamento era legato all'accordo tra Coop Centro Italia e Comune di Foligno per la riqualificazione dell'area.

