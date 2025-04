Nocera Superiore avviati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido

lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido al plesso “San Giovanni Bosco” di Pecorari. Si tratta di un nuovo luogo educativo per i più piccoli, venendo incontro alle esigenze di tante famiglie. Un’opera strategica e di grande valore per la città.Il Comune di Nocera Superiore ha ottenuto un finanziamento di circa 700 mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto “Creazione di nuovi posti asilo nido – Istituto scolastico San Giovanni Bosco” rientra nella Missione 4 del Pnrr – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Anteprima24.it - Nocera Superiore, avviati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina l’Amministrazione Comunale e il sindaco Gennaro D’Acunzi ha dato avvio aiper ladi unal plesso “San Giovanni Bosco” di Pecorari. Si tratta di unluogo educativo per i più piccoli, venendo incontro alle esigenze di tante famiglie. Un’opera strategica e di grande valore per la città.Il Comune diha ottenuto un finanziamento di circa 700 mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto “Creazione di nuovi posti– Istituto scolastico San Giovanni Bosco” rientra nella Missione 4 del Pnrr – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asilialle Università – Investimento 1.1 “Piano per asilie scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Nocera Superiore, avviati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido. Nocera Inferiore, scavi Antica Nuceria: emergono impronte di uomini in fuga. Linea Salerno - Nocera: lavori entro 100 giorni, parla il Sottosegretario di Stato al Mit. Nocera Inferiore, il Consiglio di Stato sospende i lavori del cementificio ZES. Cade da due metri, operaio di 66 anni morto sul lavoro a Nocera Superiore. Nocera Superiore, va il consiglio comunale. Ne parlano su altre fonti

Agro nocerino, il ponte tra le due Nocera riapre dopo i lavori - Era stato chiuso per il rischio crollo. Una profonda lesione ad una soletta di cemento, scoperta quasi per caso nel febbraio dello scorso anno, aveva spinto i sindaci di Nocera Inferiore, Paolo ... (ilmattino.it)

Il Governatore De Luca inaugura il ponte tra le due Nocera - Vincenzo De Luca inaugura il ponte tra Nocera Inferiore e Superiore, riaperto dopo un anno di chiusura per cedimenti strutturali. (agro24.it)

Ponte di "Santa Maria Maggiore", lavori ultimati per la messa in sicurezza - Sono stati ultimati i lavori, a Nocera Superiore, per la messa in sicurezza e il ripristino delle sponde/parapetti del ponte di Santa Maria Maggiore. A comunicarlo è stato il sindaco, Gennaro D'Acunzi ... (salernotoday.it)