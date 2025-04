Quotidiano.net - ’No Boundaries design’. La rivoluzione del dubbio nel segno di Eileen Gray

Più di un fuorisalone, un laboratorio di idee e di creatività che pare non avere confini e quindi li esplora. E il centro del progetto sarà un omaggio dell’artista Maurizio Cattelan all’indiscusso ’valore’ del dinamismo tutto milanese. Questo è il terreno esplorato dal distretto di Porta Venezia che ha lanciato la sua terza edizione del Fuorisalone con un titolo che già orienta la risposta, o almeno il metodo. ’NoDesign. To Create, one must first question everything’. Ispirato all’eredità visionaria di, pioniera del modernismo e figura irregolare nel panorama del design e dell’architettura, il concept propone nuove possibilità espressive. Porta Venezia Design District punta sul creare, ma soprattutto sul mettere in discussione tutte le certezze. L’immagine simbolo che ’rivestirà’ la Porta è stata realizzata dal visionario studio creativo Toiletpaper, fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari: il loro intervento artistico reinterpreterà gli spazi urbani a partire dai Bastioni di Porta Venezia.