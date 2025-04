Nintendo Switch 2 | Niente stick Hall Effect nei nuovi Joy-Con

Nintendo Switch originale è stato senza dubbio il problema del drift degli analogici, un malfunzionamento che ha afflitto milioni di giocatori sin dal 2017. I Joy-Con difettosi hanno scatenato cause legali, proteste degli utenti e perfino segnalazioni interne sullo stress legato alle riparazioni. Con l'arrivo della Switch 2, molti speravano in una soluzione definitiva grazie agli stick Hall Effect, ma Nintendo ha deluso le aspettative.Hai già saputo che la seconda porta USB-C ha una funzione limitata?Joy-Con 2 senza stick magneticiDurante una recente intervista, Nate Bihldorff di Nintendo of America ha chiarito che i nuovi Joy-Con 2 non adotteranno stick Hall Effect. Nonostante siano stati "completamente riprogettati", Nintendo ha optato per una tecnologia alternativa.

