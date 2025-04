Game-experience.it - Nintendo Switch 2, le schede con chiave di gioco non vengono associate all’account: possono essere rivendute

Con2, la casa di Kyoto ha deciso di introdurre una sorta di nuovo formato che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo ai giochi fisici: lecondi, o Game-Key Card. A metà strada tra supporto fisico e contenuto digitale, queste cartucce non contengono ilcompleto ma offrono un’alternativa concreta ai classici codici monouso, spesso vincolati a un solo account. E la notizia più interessante?come un qualsiasifisico.Secondo quanto spiegato dal technical director Tetsuya Sasaki, le Game-Key Card non si legano a un profilo utente. Una volta inserita la scheda nella console, questa avvia automaticamente il download del. Dopo l’installazione, sarà necessario solo un primo collegamento a internet per l’attivazione, dopodiché ilsarà fruibile anche offline, purché la scheda resti inserita.