Nintendo Switch 2 costa tanto? Chi non può permetterselo può acquistare Switch 1

2 è finalmente realtà, ma il prezzo ha spiazzato molti fan. La nuova console, in uscita il 5 giugno 2025, costerà 470 Euro in Italia, un balzo notevole rispetto ai 320 della prima generazione. In Canada si superano addirittura i 600 dollari. Le proteste non si sono fatte attendere: durante le recenti dirette ufficiali, la chat degli utenti è stata inondata di messaggi come “DROP THE PRICE”. E mentre le prenotazioni sono state temporaneamente sospese negli USA e in Canada per valutare l’impatto dei dazi, il Presidente diof America ha consigliato ai fan che non possono permettersi la nuova console di1.Ebbene sì, appena qualche giorno dopo la richiesta dei fan di abbassare il prezzo della console, Doug Bowser, presidente diof America, ha definito nel corso di una nuova intervista con la CBC il prezzo di2 “adeguato al valore della macchina”, giustificandolo con le nuove funzionalità e l’esperienza di gioco migliorata.