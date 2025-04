Nintendo ha rinviato l’apertura dei preordini di Nintendo Switch 2 anche in Canada

Nintendo ha annunciato il rinvio dell’apertura dei preordini di Nintendo Switch 2 anche in Canada, che inizialmente erano previsti per la giornata del 9 aprile 2025. Una scelta che segue di pochi giorni la decisione analoga già presa per gli Stati Uniti, motivata dalla necessità di valutare l’impatto dei dazi commerciali imposti dalla nuova politica economica del presidente Trump. L’obiettivo, secondo Nintendo, è uniformare la strategia nordamericana, evitando squilibri o sfruttamenti incrociati tra mercati.La compagnia ha comunicato (grazie ai mobilesyrup) che “Nintendo Switch 2 non sarà disponibile in preordine il 9 aprile in Canada, al fine di allinearsi alla tempistica dei preorder statunitensi, ancora in fase di definizione”. In altre parole, i preorder canadesi sono sospesi a tempo indeterminato, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali. Game-experience.it - Nintendo ha rinviato l’apertura dei preordini di Nintendo Switch 2 anche in Canada Leggi su Game-experience.it Con una mossa a sorpresa,ha annunciato il rinvio deldeidiin, che inizialmente erano previsti per la giornata del 9 aprile 2025. Una scelta che segue di pochi giorni la decisione analoga già presa per gli Stati Uniti, motivata dalla necessità di valutare l’impatto dei dazi commerciali imposti dalla nuova politica economica del presidente Trump. L’obiettivo, secondo, è uniformare la strategia nordamericana, evitando squilibri o sfruttamenti incrociati tra mercati.La compagnia ha comunicato (grazie ai mobilesyrup) che “2 non sarà disponibile in preordine il 9 aprile in, al fine di allinearsi alla tempistica dei preorder statunitensi, ancora in fase di definizione”. In altre parole, i preorder canadesi sono sospesi a tempo indeterminato, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Nintendo ha rinviato l’apertura dei preordini di Nintendo Switch 2 anche in Canada - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Nintendo blocca le prenotazioni di Switch 2 anche in Canada, rinviate a data da definire - Slittano anche in Canada le prenotazioni di Nintendo Switch 2, come annunciato proprio in queste ore dalla compagnia, a breve distanza da quella che doveva essere l'apertura. (msn.com)

Le prenotazioni di Nintendo Switch 2 sono state rinviate negli USA a causa dei dazi - Nintendo ha annunciato ufficialmente di aver rinviato la data di apertura delle prenotazioni di Nintendo Switch 2 negli USA al fine di valutare l'impatto dei dazi voluti da Donald Trump. (msn.com)