Nimax si espande nel mondo

, azienda attiva nel settore della marcatura, etichettatura e ispezione avanzata, siin Africa e Danimarca. Questa la novità annunciata da Nicola Montanari, ceo dell’azienda, insieme a Tiziana Ferrari, direttrice generale di Confindustria Emilia. Fondata nel 1970, con 55 anni di storia alle spalle, l’impresa ha acquisito quote di maggioranza in aziende estere (Domino Systems con sede a Copenaghen e Wichmann System in Africa), creando nuove società a marchioin Danimarca, Kenya, Tanzania e Uganda. "Questo traguardo rafforza non solo la capacità del Gruppo di servire clienti internazionali, ma ci consente anche di avere presidi diretti in aree strategiche. E non ci fermiamo. Puntiamo a rendereancora più attrattiva per capitali e aziende", afferma Montanari, che aggiunge: "La nostra crescita è costante, con oltre 40 milioni di euro di fatturato consolidato, più di 150 dipendenti".