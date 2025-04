Sololaroma.it - Niente Roma per Nuno Tavares, Castellanos punta il derby: che Lazio sarà?

Gli aspetti positivi del pareggio ottenuto contro la Juventus ci sono, come il fatto di aver reagito allo svantaggio, gli 11 gol realizzati dai subentrati, e il fatto di aver tenuta viva la corsa al piazzamento Champions.però con un calendario tosto che non ammetterà una pareggite acuta, perché il tempo stringe e c’è ancora da limare un gap di 4 lunghezze con il Bologna. Nelurge la vittoria, per la classifica come per ribadire, come all’andata, la propria supremazia capitolina, e come sta ladopo l’ultimo turno di campionato?Una grande vittoria quella dei biancocelesti, per 0-1 con rete di Isaksen, sul campo di un’Atalanta in caduta libera, resa ancora più preziosa dai risultati degli altri campi. Un neo nel pomeriggio bergamasco però per Baroni c’è, e trattasi del nuovo stop di, che era appena rientrato dal 1? dopo tre assenze di fila, sempre per un problema muscolare.